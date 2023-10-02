Gucci'nin çirkinliğiyle meşhur mankeni 'terörist' oldu! Azerbaycan'a karşı savaşacakmış!

Gucci'nin çirkinliğiyle meşhur modeli Armine Harutyunyan, Ermeni terör örgütü VoMa'ya katıldı. "Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz" diyen Harutyunyan, terör kampında silah eğitimi aldığı görüntüleri de paylaştı.

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Gucci'nin çirkinliğiyle ünlü Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldığını duyurdu. VoMa'nın içerisinde PKK ve Asala'lı teröristler de bulunuyor.

'Azerbaycan'a saldıracağız' tehdidi

Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Terörist grup, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak önümüzdeki dönemde terör saldırıları yapacağının sinyalini verdi. Voma'nın içerisinde PKK ve Asala'lı teröristler de bulunuyor.

Armine Harutyunyan kimdir?

Gucci'nin 2019 yılında podyuma çıkarttığı Ermeni model Armine Harutyunyan, uzun kaşları ve kemikli burnuyla döneme damgasını vurmuştu. 'Güzellik algılarının yıkıldığı' bir dünya isteyen Gucci, yaptığı model seçimiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

VoMa terör örgütü nedir? Kimler var?

VoMa terör örgütünün başında 1965 doğumlu Ermeni asıllı Rus vatandaşı Vladimir Vartanov isimli istihbarat ajanı var. Ermenilerden militan devşiren VoMa terör örgütü, PKK'dan ve Asala'nın türevlerinden çok ciddi de destek alıyor.

Azerbaycan'la yapılan Karabağ Savaşı'nda da aktif rol alan VoMa'da 18 ile 55 yaş arası paralı teröristler istihdam ediliyor.

Emekli askerler eğitim veriyor

Avrupa'dan terör örgütüne katılanlar içinde uçak dahil tüm masrafları karşılanıyor. Ermenistan’da toplanan teröristler, dağda hayatta kalma, ateşli silah kullanma, bıçak kullanma eğitimi alıyorlar.

Bu teröristleri Rus ve Ermeni emekli askerler ve iletişim uzmanları eğitiyor.

VoMa terör örgütünün amacı ne?

Amaçlarını, 'Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarını işgal etmiş ve kalan yerleri de işgal etmek istiyor. Tüm Ermenileri de ortadan kaldırmak niyetinde. Ermenistan ordusu bununla baş edebilecek güçte değil, o nedenle siviller olarak bizim de bir ordu oluşturmamız ve saldırılara karşı tavır belirlemek..." olarak açıklıyorlar.