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İzmir'de erkek arkadaşını şaka yaparken öldüren genç kız tutuklandı

İzmir'de erkek arkadaşını şaka yaparken öldüren genç kız tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde silahla şakalaştığı esnada erkek arkadaşını kafasından tabancayla vuran genç kız, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Olay, 30 Eylül saat 13.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 4246 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miraç Bulat (22) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Meryem Ö. (18), tabancayla şakalaşmaya başladı. Meryem Ö.'nün elinde bulunan tabancanın bir anda ateş alması sonucu kafasından yaralanan Miraç Bulat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bulat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Miraç Bulat'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Meryem Ö. ise, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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