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Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalarak 2,8 milyon ton oldu.

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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalışla 2,8 milyon ton olarak hesaplandı.

Söz konusu üretim, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 12,1 azalışla 21,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,5 artışla 2,8 milyon ton, ocak-ağustos döneminde ise yüzde 17,4 artışla 26,1 milyon ton oldu.

Ağustosta çelik ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 25,4 azalışla 1 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 33,4 azalışla 775,8 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-ağustos döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 41,8 azalışla 6,4 milyon ton, değer yönünde ise yüzde 49,1 azalışla 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 17 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 8,9 azalışla 1,1 milyar dolar oldu.

İthalat, ocak-ağustos döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 21,4 artışla 12,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 5,2 azalışla 10,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 93,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 50 seviyesine geriledi.

Bu yılın 8 ayında dünya çelik üretimi bu yıl ilk defa dönemsel bazda artarken, Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 12,1 düşüş gösterdi. Nihai mamul tüketimi ise yüzde 17,4 ile artmaya devam etti.

Açıklamaya göre, çelik sektöründe gözlenen olumsuz koşulların bertaraf edilmesi ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşılması için, dahilde işleme rejiminin yurt içi girdi tedarikini teşvik edecek çerçeveye oturtulması isteniyor.

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