Bartın'da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken çıplak yakalandılar! Biri 61 biri 24 yaşında

BARTIN'da iğrenç bir olay yaşandı. Biri 61 diğeri 24 yaşında iki sapık, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunurken yarı çıplak vaziyette suçüstü yakalandı. Sapıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Bartın merkeze bağlı bir köyde oturan 12 yaşındaki kız çocuğu, önceki gün öğle saatlerinde kayboldu. Kız çocuğunun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun aynı köyde yaşayan S.K. (61) ve Ö.Ç. (24) tarafından kaçırıldığını tespit etti.

Yarı çıplak şekilde basıldılar

Jandarmanın çalışmasıyla şüphelilerin Çaydüzü Mahallesi'ndeki metruk bir binada olduğu tespit edildi. Önceki gün akşam saatlerinde metruk binaya baskın yapıldı. Baskında, S.K. ve Ö.Ç. yarı çıplak şekilde kız çocuğuyla birlikte bulundu.

Küçük kız, yaşanan istismarı anlattı

Çocuk, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, 2 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.