Son 6 ayın en düşük seviyesi! Çeyrek altın, gram altın kaç TL?

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Cuma gününü düşüşle kapatan altında yeni fiyatlar merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Ons altın son 6 ayın en düşük seviyesinde...

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Cuma günü dolar kurunda yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.629 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüle başlamasının ardından 1.628 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor.

Son 6 ayın en düşük seviyesi

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.843 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporunun başta döviz piyasaları olmak üzere altın ve değerli madenlerin yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.