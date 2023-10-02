BIST 8.442
DOLAR 27,46
EURO 28,99
ALTIN 1.617,91
HABER /  EKONOMİ

Son 6 ayın en düşük seviyesi! Çeyrek altın, gram altın kaç TL?

Son 6 ayın en düşük seviyesi! Çeyrek altın, gram altın kaç TL?

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Cuma gününü düşüşle kapatan altında yeni fiyatlar merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Ons altın son 6 ayın en düşük seviyesinde...

Abone ol

Cuma günü dolar kurunda yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.629 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüle başlamasının ardından 1.628 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor.

 Son 6 ayın en düşük seviyesi

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.843 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporunun başta döviz piyasaları olmak üzere altın ve değerli madenlerin yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği tazminat ödenecek
Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği tazminat ödenecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuruları başladı
Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta azaldı
Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta azaldı
Bartın'da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken çıplak yakalandılar! Biri 61 biri 24 yaşında
Bartın'da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken çıplak yakalandılar! Biri 61 biri 24 yaşında
Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması: Vekilliği düşecek mi?
Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması: Vekilliği düşecek mi?
Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Korona yasakları geri mi geliyor? Aşılama yapılacak mı?
Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Korona yasakları geri mi geliyor? Aşılama yapılacak mı?
Eylül ayında en çok 'defter' fiyatları arttı
Eylül ayında en çok 'defter' fiyatları arttı
İzmir ile Sao Paulo ticaret odaları kardeş oldu!
İzmir ile Sao Paulo ticaret odaları kardeş oldu!
Van’da ev ve iş yerlerini su bastı
Van’da ev ve iş yerlerini su bastı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
İzmir'de erkek arkadaşını şaka yaparken öldüren genç kız tutuklandı
İzmir'de erkek arkadaşını şaka yaparken öldüren genç kız tutuklandı