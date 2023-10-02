BIST 8.442
DOLAR 27,46
EURO 28,99
ALTIN 1.617,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

'Tecavüz' suçlamasıyla hapse giren adam aylar sonra beraat etti, kadına açtığı davayı kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Tecavüz' suçlamasıyla hapse giren adam aylar sonra beraat etti, kadına açtığı davayı kazandı

ADANA'da gönül ilişkisi yaşadığı kadına 12 bin lira para veren, daha sonra da ayrılmak isteyen bir kişi, tecavüzle suçlanıp 5 ay hapis yattı. Hapisten çıkıp tecavüzden beraat eden şahıs, kendisine iftira atan kadına dava açtı. Mahkeme, karşı tarafa iftira suçundan hapis cezası verdi.

Abone ol

Adana’da yaşayan Tuncay Doğanel (44), 2016 yılında sosyal medya uygulaması üzerinden F.A.H. (50) isimli kadınla tanıştı. Çift bir süre görüştükten sonra aşk yaşamaya başladı. Bu süreçte iddiaya göre, Doğanel, F.A.H.’ye 12 bin lira para verdi ancak bir süre sonra Doğanel, F.A.H.’nin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.

Tecavüzle suçlandı

Bunun üzerine F.A.H., Doğanel’i tecavüzle suçladı. 24 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan Doğanel, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 ay cezaevinde kaldı

5 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunan Doğanel, daha sonra salıverildi ve 31 Ekim 2017 tarihinde ise tecavüz suçlamasından beraat etti.

Karşı dava açtı

Bunun üzerine Doğanel, F.A.H. hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma’ suçundan dava açtı.

3 Mart 2022 tarihinde sonuçlanan davada ise mahkeme, F.A.H. hakkında 1 yıl hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Hayatımı kararttılar, daha yeni iş bulabildim"

Tecavüz suçlamasıyla hayatının karardığını söyleyen Tuncay Doğanel, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Doğanel, “Çok zor günler geçirdim. Babamı kaybettim ve insanlar tarafından dışlandım. İnsan hayatı bu kadar kolay olmamalı. Benim hayatımı kararttılar. 12 bin lira para verdim, paramı isteyince bana bu suçu attılar. Daha yeni iş bulabildim çalışmaya başladım. Şu anda maddi ve manevi tazminat davaları da açtım. Adaletin, haklının yanında olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rıdvan Dilmen sıralamayı verdi: Süper Lig böyle bitecek! Fenerbahçe kadrosu için 'tarihin en iyisi' dedi
Foto Galeri Rıdvan Dilmen sıralamayı verdi: Süper Lig böyle bitecek! Fenerbahçe kadrosu için 'tarihin en iyisi' dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Son 6 ayın en düşük seviyesi! Çeyrek altın, gram altın kaç TL?
Son 6 ayın en düşük seviyesi! Çeyrek altın, gram altın kaç TL?
Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği tazminat ödenecek
Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye gürültü kirliliği tazminat ödenecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu: Yurt başvuruları başladı
Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta azaldı
Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta azaldı
Bartın'da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken çıplak yakalandılar! Biri 61 biri 24 yaşında
Bartın'da iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken çıplak yakalandılar! Biri 61 biri 24 yaşında
Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması: Vekilliği düşecek mi?
Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması: Vekilliği düşecek mi?
Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Korona yasakları geri mi geliyor? Aşılama yapılacak mı?
Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Korona yasakları geri mi geliyor? Aşılama yapılacak mı?
Eylül ayında en çok 'defter' fiyatları arttı
Eylül ayında en çok 'defter' fiyatları arttı
İzmir ile Sao Paulo ticaret odaları kardeş oldu!
İzmir ile Sao Paulo ticaret odaları kardeş oldu!
Van’da ev ve iş yerlerini su bastı
Van’da ev ve iş yerlerini su bastı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
ASELSAN ile TUSAŞ arasında 14 milyon dolarlık sözleşme imzalandı