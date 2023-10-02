Rıdvan Dilmen sıralamayı verdi: Süper Lig böyle bitecek! Fenerbahçe kadrosu için 'tarihin en iyisi' dedi
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Dilmen, "Kendi oynadığım dönem dahil bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim, tarihin en iyi kadrosu" dedi. Dilmen, ligde sezon sonunda oluşacak ilk 5 sıralamayı tahmin etti.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenebahçe'nin sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından TV8.5 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim; tarihin en iyi kadrosu."
"Maç için çok konuşmaya gerek yok. İlhan Palut'un sözlerini dinlemek yeterli. İlhan Palut çok önemli bir futbol adamıdır ve o bunları söylüyorsa bir bildiği vardır."
"İrfan Can Kahveci tartışmasız maçın yıldızıydı. Onun ayağa kalkmasının yüzde 50'sini tribünlere, yüzde 50'sini teknik heyete yazarım. İrfan'ın da şu an neden alkışlandığını, o zaman neden tepki gördüğünü iyi anlaması lazım."