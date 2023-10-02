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Cem Küçük'ten bomba Özgür Demirtaş iddiası! İstifa etmedi, sosyal medya trolü diye şutlandı!

Cem Küçük'ten bomba Özgür Demirtaş iddiası! İstifa etmedi, sosyal medya trolü diye şutlandı!

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın Akbank Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmasının ardından 'istifa ettiği' duyurulmuştu. Gazeteci Cem Küçük ise Demirtaş'n istifa etmediğini, 'sosyal medya trollüğü yaptığı için" kovulduğunu öne sürdü.

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İktidara yakın Cem Küçük, X hesabından Prof. Dr. Özgür Demirtaş hakkında bir iddia ortaya attı. Küçük’ün iddiasına göre ise, yeni Akbank Genel Müdürü Cenk Kaan Gür’ün Özgür Demirtaş hakkında, “Sosyal medya trollüğü yapacak kişinin banka yönetiminde işi yok” dediğini iddia etti.

İstifa etmedi, 'şutlandı' iddiası

Özgür Demirtaşın istifa ettiği haberlerini eleştiren Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın istifa etmediğini Akbank'ın yeni Genel Müdürü Cenk Kaan Gür tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. Cem Küçük şu paylaşımı yaptı:

Yönetimde sosyal medya trolünün işi yok

“Akbank’ın yeni genel müdürü Cenk Kaan Gür göreve başlar başlamaz kenti kitlesini afyonlamak dışında bir işi olmayan Özgür Demirtaş’ı şutlamış. Sayın Gür’ün, “Sosyal medya trollüğü yapacak kişinin banka yönetiminde işi yok” dediği söyleniyor.”

Akbank'ın 11 yıllık genel müdürü gitti

Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Akbank’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada genel müdürlüğe Hakan Binbaşgil yerine Cenk Kaan Gür’ün atandığı duyuruldu. 11 yıllık genel müdür koltuğundaydı 2012 yılından bu yana Akbank’ta genel müdürlük koltuğunda oturan Binbaşgil’in ise yönetim kurulu başkan yardımcısı ve muharras üye olarak atandığı belirtildi. Özgür Demirtaş istifa etti Akbank’ta bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın ise görevinden istifasının kabul edildiği duyuruldu.

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