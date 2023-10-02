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İYİ Parti 2024 yerel seçim için formülü buldu! Görüşmeler başladı anket yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti 2024 yerel seçim için formülü buldu! Görüşmeler başladı anket yapacak

İYİ Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bazı yerlerde belediye başkanı adaylarını anketle belirleyecek.

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Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından partide aday tespit çalışmaları yoğunlaştı.

Partide bir yandan vaatler ile "iyi belediyecilik" anlayışının yer aldığı "Yerel Yönetimler Vizyon Belgesi" hazırlanırken, bir yandan da aday adaylarının başvuruları değerlendiriliyor.

Aday tespit komisyonları oluşturuldu

Bu kapsamda, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, her ilde genel merkezden görevlendirilen yerel yönetimler koordinatörü başkanlığında, aralarında il başkanının da yer aldığı aday tespit komisyonları oluşturuldu.

Çalışmalarına başlayan ve başvuruları değerlendiren komisyonlar, aday adaylarıyla yapacakları görüşmelerin sonuçları ile önerileri genel merkeze iletecek.

Kriterler belli

İl komisyonları, adayları belirlerken, "toplum nezdinde sıkıntılı bir durumu olmayan, toplumun sevdiği, beğendiği, kanaat önderlerinin önerdiği, seçim kazanabilecek veya seçimde yarışabilecek aday" kriterlerini dikkate alacak.

Anket yöntemi

İYİ Parti, belirlenen kriterleri taşıyan, bölgesinde aynı oranda sevilen ve tanınan birden fazla aday adayı olması halinde ise belediye başkan adayını belirlerken anket yöntemini kullanacak. Bununla ilgili bazı şirketlerle görüşen parti, çalışacağı anket firmasını belirlemesinin ardından uygulamaya geçecek.

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