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İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İSTANBUL Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Maddi hasar meydana gelen araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.

Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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