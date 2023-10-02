İstanbul'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

İSTANBUL Zeytinburnu'nda istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. Maddi hasar meydana gelen araçlarda kimsenin olmadığı öğrenildi.Abone ol
Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.
Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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