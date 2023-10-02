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Dört vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Dört vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesine göre, TBMM üyeleri düşüncelerinden, oy ve sözlerinden sorumlu tutulamazlar. Dört milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye sunuldu.

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Yeşil Sol Parti Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan dahil dört milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM başkanlığına sunuldu.

Diğer iki isim ise Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan. Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.

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Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği iddia edilen bir milletvekili de aynı maddeye göre meclis kararı olmadıkça sorguya çekilemez, yargılanamaz. Dokunulmazlığı geçersiz kılan haller, ağır ceza gerektiren suçüstü ve Anayasanın 14. maddesinin ihlali olarak tanımlanır.

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"Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.


Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz."

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