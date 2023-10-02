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Kentsel dönüşümle ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik! Kanun teklifi ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kentsel dönüşümle ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik! Kanun teklifi ortaya çıktı

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

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AA muhabirinin, AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor. Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek. Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Uzayan süreçlerin önüne geçilmesi bekleniyor

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebligat Kanunu'ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

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