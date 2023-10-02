SPK onayladı! 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek

Quick Finans, 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek. Yapılan açıklamaya göre SPK başvuruyu onayladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru kabul edilerek, onaylandı.

Şirketin ödenmiş sermayesini 787 milyon TL'ye yükselten Quick Finans, sermaye piyasası aracı ihraç belgesiyle 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, borçlanma aracı ihracıyla yaratacakları kaynakların yatırımcılara değer kazandıracağını ve finansman erişimi konusunda piyasaların yaşadığı sıkıntılara hızlı ve acil çözüm getireceğini bildirdi.