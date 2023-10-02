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Evli çiftler aman dikkat! Eşine bunu söyleyenler yandı boşanma sebebi!

Evli çiftler aman dikkat! Eşine bunu söyleyenler yandı boşanma sebebi!

Yargıtay'ın boşanma davası için verdiği karar, akıllarda şaşkınlık yarattı. Öyle ki Yargıtay, "Senden koca olmaz" sözünün haklı boşanma sebebi olduğuna karar verdi.

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Yargıtay'a taşınan boşanma davasında verilen karar, şaşkınlık yarattı. Aile Mahkemesi sonrasında boşanan kadın, ardından davayı Yargıtay'a taşıdı. 

Sen kimsin?

2. Hukuk Dairesi emsal bir karar verdi. Koca tarafından açılan ve reddedilen davadan sonra çiftin bir araya geldikten sonra kadının kocasına yönelik, "Sen kimsin, senden koca olmaz, seni erkek olarak yetiştirmemişler, sen bu kadar beceriksiz misin" diyerek hakaret ettiğini, kadının erkeğin abisine "Ben kocam için ailemden vazgeçemem" dediğini, kadının ailesinin sıklıkla tarafların evine geldiklerini ve uzun süre yatılı kaldıklarını, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmediğine karar verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bölge adliye mahkemesinin yetersiz gerekçe ile davayı reddetmesinin doğru olmadığını belirterek temyiz edilen kararın bozulmasına karar verdi.

Yargıtay, kararında "senden koca olmaz" sözünün haklı boşanma sebebi olduğu vurgulandı.

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