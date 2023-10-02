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İtalya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur!

İtalya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı desteklememek hata olur!

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, şu anda Ukrayna'yı desteklememenin hata olacağını söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden Tajani, burada yaptığı açıklamada, İtalya olarak Ukrayna lehine açık bir kültürel ve siyasi mesaj vermek amacıyla Odessa Katedrali'nin yeniden inşasına ilişkin anlaşmayı imzalayacaklarını belirterek "Ukrayna'yı güçlendirmek istediğimiz için buradayız." dedi.

Tajani, Ukrayna'nın özgürlüğü ve bağımsızlığı olmadan barışı sağlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen geçici bütçede Ukrayna’ya desteğin devamını sağlayacak yeni bir finansman olmamasına ilişkin tartışmalarla ilgili Tajani, "ABD kararını verecek. Bana göre şu anda Ukrayna'yı desteklememek hata olur. Ukrayna lehine çalışmaya ihtiyaç var." diye konuştu.

Tajani, La Stampa gazetesine verdiği demeçte de Slovakya’daki seçimleri "Rusya yanlısı" Robert Fico’nun kazanması ve ilk adım olarak Ukrayna’ya silah yardımını durduracağını açıklamasına ilişkin, “Bu olumlu bir mesaj değil. Ukrayna’ya ilişkin tercihler üniter olmalıdır. Avrupa cephesinde hiçbir çatlak olmamalıdır çünkü AB’nin gücü, birliğinden kaynaklanmaktadır. Ukrayna hepimiz için savaşıyor, biz de onu destekleyelim. Fico'nun söylemlerin ötesinde ne yapacağını görelim, daha göreve başlamadı." değerlendirmesinde bulundu.

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