BIST 8.444
DOLAR 27,46
EURO 29,00
ALTIN 1.618,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip video çektiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Abone ol

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü.

Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi.

Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'daki bombalı saldırının yeni detayları ortaya çıktı! Davul patladı diyen teröristler aile izlenimi verip...
Ankara'daki bombalı saldırının yeni detayları ortaya çıktı! Davul patladı diyen teröristler aile izlenimi verip...
Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak!
Kayseri'de yapılan biyogaz tesisi 6 bin 421 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak!
Evli çiftler aman dikkat! Eşine bunu söyleyenler yandı boşanma sebebi!
Evli çiftler aman dikkat! Eşine bunu söyleyenler yandı boşanma sebebi!
SPK onayladı! 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek
SPK onayladı! 350 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edecek
İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti, rekora koşuyor!
İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti, rekora koşuyor!
ŞOK Marketler’den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim şenliği! 'Sadakat' programı...
ŞOK Marketler’den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel indirim şenliği! 'Sadakat' programı...
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına gizleyen şüpheli yakalandı!
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına gizleyen şüpheli yakalandı!
Ekim ayı ile birlikte kar sürprizi! Sağanak yağış kara dönüştü
Ekim ayı ile birlikte kar sürprizi! Sağanak yağış kara dönüştü
İzmir'de Gümüldür Fayında bilimsel inceleme başlatıldı
İzmir'de Gümüldür Fayında bilimsel inceleme başlatıldı
Serdar Bilgili’nin 115 milyon dolarlık ‘rant savaşı’! İBB onay verirse...
Serdar Bilgili’nin 115 milyon dolarlık ‘rant savaşı’! İBB onay verirse...
Kentsel dönüşümle ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik! Kanun teklifi ortaya çıktı
Kentsel dönüşümle ilgili milyonları ilgilendiren değişiklik! Kanun teklifi ortaya çıktı
Ermenistan'daki eski nükleer santralin kapatılması için Türkiye devrede
Ermenistan'daki eski nükleer santralin kapatılması için Türkiye devrede