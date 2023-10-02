Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlarından Ukrayna'ya destek!

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil aynı zamanda Avrupa'nın özgürlüğü için de savaştığını belirtti.

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden Tsahkna, burada yaptığı açıklamada, Estonya'nın Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden olduğunu kaydetti.

Tsahkna, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil aynı zamanda Avrupa'nın özgürlüğü için de savaştığını belirtti.

Ukrayna'yı AB üyeliği konusunda da desteklediklerinin altını çizen Tsahkna, "Ukrayna hem AB'ye hem de NATO'ya üye olmalıdır. Özellikle Rusya'nın komşusu olan ülkeler için gri alanlar olmamalı. Ukrayna'nın güvenliğini sağlamalıyız." dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Ukrayna'nın Rusya karşısında zafer kazanana dek desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya desteğin sürüp sürmeyeceğine dair şüphelerin olduğunu anımsatan Landsbergis, "Bugünkü toplantımız bu algıyı düzeltebilir. Çok net bir şekilde zafere kadar Ukrayna'nın yanında olduğumuzu gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Landsbergis, AB'nin Ukrayna'nın katılımıyla genişlemesini desteklediklerini de sözlerine ekledi.