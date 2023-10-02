2 Ekim 2023 piyasalarda son durum! Dolar yeni haftada rekor tazeledi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı, gün içi en yüksek 27.72'i görerek rekor tazeledi. Son 1 ayda kurdaki yükseliş neredeyse yüzde 3'e yaklaştı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği rakamlar...

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Dolar/TL kurunda bir süredir görülen yükseliş, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Kur sabah saatlerinde 27,45 seviyelerinde işlem görüyordu. 27 Eylül 27.64 ile zirveyi gören Dolar/TL gün içinde en yüksek 27.72'yi görerek zirve tazeledi.

Kur, rekor seviyesini gördükten sonra 27,46 seviyesinde dengelendi. Son 1 ayda kurda yükseliş neredeyse yüzde 3'e yaklaştı.

Bomba Dolar tahmini

Goldman Sachs’tan dolar tahmini geldi. Banka devi, dolar/TL’nin üç ay sonra 28 ve altı ay sonra ise 29 seviyesinde olacağını tahmin etti.

Son 6 ayın en düşük seviyesi

Öte yandan altın fiyatlarında da kafalar karışık. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüle başlamasının ardından 1.628 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.843 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.