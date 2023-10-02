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Çorum'da okulun 3. katından düşen öğrenci yaralandı

Çorum'da okulun 3. katından düşen öğrenci yaralandı

ÇORUM'un OSMANCIK ilçesinde, öğrenim gördüğü okulun 3. kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı.

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Olay, Esentepe Mahallesi’nde bulunan Ömer Derindere Fen Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi E.Ş. henüz belirlenmeyen bir nedenle okulun 3. kat penceresinden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı genç kıza ilk müdahale olay yerinde yapılırken ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesi’ne ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Pencereden düşen kız öğrencinin yapılan sağlık kontrolünde ilk belirlemelere göre sağ kalçasında kırık olduğu öğrenilirken okula gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekipleri öğrencinin düştüğü 3. kattaki sınıfta inceleme başlattı.

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