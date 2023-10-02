Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerden birinin PKK/KCK) üyesi 'Kanivar Erdal' kod adlı Hasan Oğuz olduğu açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Ankara'daki bombalı saldırı girişimi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, dün saat 09.30 sıralarında bombalı saldırı eyleminde bulunmuştu. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmişti. Olayda 2 emniyet mensubu hafif yaralanmıştı.

2 teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri ortaya çıkmıştı.