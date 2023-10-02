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Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı!

Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve civarı için kuvvetli yağış uyarısı yaparak sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Elazığ ve Tunceli'nin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Elazığ ve Tunceli'nin doğu kesimleri ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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