Kuaförler uyarıyor: Merdiven altı kozmetik ürünleri tehlike saçıyor!

Kuaförler, kadınların özellikle uygun fiyat olduğu için tercih ettikleri saç boyalarının içerdiği risklere karşı uyardı. Merdiven altı ürünlerin kullanımının saça ve cilde ciddi zararlar verdiği belirtildi.

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Saç boyalarında merdiven altı kullanımının saça zarar verdiğini açıklayan Kuaför İbrahim Aslan, "Kaliteli bir saç boyası en aşağı 300 TL'den aşağı oldu mu kalitesiz bir ürün kullanılıyordur. Bütün malzemelere zam geldi. Ucuz işçilikte maalesef ki ucuz ürünler kullanılıyor bu yüzden lütfen boya yaparken çok ucuz yerler tercih etmeyiniz. Saçlarımız yıpranır, parlamaz ve mat bir görünüm olur. Kalitesiz olduğu zaman kısa sürede eski rengine geri dönecektir. Saçlarınızın zarar görmemesi için ucuza kaçmayın" ifadelerini kullandı.

Eskisi gibi işini seven çıraklar kalmadığını belirten Aslan, "Eskisi gibi çıraklar yok. Bence insanlar sevdiği işi yapmalı. Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev diye bir söz vardır benim çok kullandığım bir slogandır. Yeni nesille ilgili özellikle stajyerler alındığından beri çıraklar azaldı. İnsanlar işlerini eskisi kadar sevmiyor. Zorla işe geliyor, geç geliyorlar. Ben mesleğimi severek yapıyorum. Ustalarımıza rahatsızlık vermezdik, onları dinlerdik, işini severek yapan insanlar böyle yapmalı. İşimize dört elle sarılmalıyız" dedi.