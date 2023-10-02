Bursa'da bariyerlere giren otomobil alev alev yandı!

Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı. Sürücünün şans eseri hafif yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Abone ol
Kaza, 12. 30 sırlarında İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Olay, Fethi Özcan’ın kullandığı 61 HE 354 plakalı otomobil seyir halindeyken, viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, kontrolden çıktı.
Yol kenarından bariyerlere dalan otomobil, motor kısmından alev almaya başladı. Kısa sürede aracın kaput kısmını alevler kaplarken, sürücü şans eseri araçtan çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye araç yangınına müdahale ederken, ekipler kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.