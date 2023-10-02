Uyuyan babasını öldürmüştü! Dehşetin nedeni belli oldu ifadesinde söyledi

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, evinde uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu T.G’nin öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında babasını öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan İ.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.

İfadesinde söyledi

İ.G, emniyetteki ifadesinde babası T.G’nin annesi ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve bu nedenle öldürdüğünü ileri sürdü.

Evinde dün uzun namlulu silahla vurulan T.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, İ.G. babasını silahla vurduğunu söyleyerek polise teslim olmuştu.