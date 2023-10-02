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Samsun'da 2 çocuk annesi kadının talihsiz ölümü

Samsun'da 2 çocuk annesi kadının talihsiz ölümü

SAMSUN'da kardeşinin evinin balkonundan düşen 28 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Eda Ertan (28) aynı binada oturdukları kardeşinin 3. kattaki evinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan Eda Ertan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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