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Gençlere bir müjde de Bakan Uraloğlu'ndan! Ücretsiz internet geliyor

Gençlere bir müjde de Bakan Uraloğlu'ndan! Ücretsiz internet geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuk olduğu canlı yayında gençleri mutlu eden bir haberi duyurdu. Uraloğlu, "Operatörlerle mutabakatı sağladık. İnşallah bu ay başlayacağız" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuk olduğu bir canlı yayında gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaparken özellikle gençlerin çok ilgisini çeken bir müjdeyi de duyurdu.

Ücretsiz 10 GB internet hakkında konuşan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırmıştı biz birkaç aydır bu konuya çalıştık ve son Kabine'de de Cumhurbaşkanımız bu konuyu açıkladı ve gençlerimize üniversite öğrencilerimize müjdeyi verdi. Yaklaşık 3.6 milyon vatandaşımızı gencimizi ve öğrencimizi kapsayacak olan bir proje.

Biz 3 tane operatörden tekliflerimizi aldık. 12 aylık bir süre içerisinde biz bu anlamda gerekli mutabakatı sağladık. Şimdi bunun gençlerimize verilme noktasındayız. Burada mutlaka şunu tesis edeceğiz. Bu projenin Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün yerine gelmesi adına gerçekten 10 GB'ı hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonu numarasından gerekse telefonun IMEI numaralarından örtüşmesini yapacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlama yeteneğine sahibiz doğru adreste kullanılmasını sağlayacağız.

Ne zaman başlacak?

Eğitim ve öğretim bu ay başladığına göre biz de bu ay başlarız hemen kullanmaya başlarlar. En ihtiyaç olan nokta artık biz de bu ay içerisinde bunu başlatmış oluruz.

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