Önce çarpıştı, sonra takla attı, 5 kişi yaralandı!

AFYONKARAHİSAR'da SUV aracın çarptığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun Cumalı Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M.G., idaresindeki 06 CTJ 155 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak S.U.’nun kullandığı olan 32 YB 512 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi S.U.’nun kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü ile birlikte M.U., E.U., H.U., N.C.U. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar le hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.