İBB açıkladı en çok yağış nereye düştü? 4 günde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 4 gün boyunca şehrin farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram arasında yağış düştüğünü bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamada, kentte perşembe günü öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası, cuma gününden itibaren Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere 4 gün boyunca kuvvetli sağanağın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, cumartesi günü aralıklarla kısa süreli ve kuvvetli sağanak şeklinde görülen yağışların, akşam saatlerinden pazar öğleye kadar Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere il genelinde hissedildiği kaydedildi.

Pazar akşamından pazartesi sabahına kadarki yağışların, daha çok Şile, Tuzla ve Pendik gibi doğu ilçelerinde etkili olduğu aktarılan açıklamada, "Dört günde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 42 ila 298 kilogram aralığında yağış düştü. Bir seferde en fazla yağışı Arnavutköy (77,2 kg/metrekare), Şile (71,6 kg/metrekare), Pendik (65,4 kg/metrekare) ilçeleri aldı." ifadelerine yer verildi.

Yağışlar bu akşama kadar sürecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hava durumu tahminlerine göre, yağışların aralıklarla bugün akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca yeni bir yağış tahmin edilmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22 ila 24 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.