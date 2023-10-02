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Bakan Yılmaz Tunç'tan bombalı saldırıya ilişkin yeni açıklama

Bakan Yılmaz Tunç'tan bombalı saldırıya ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binasına yapılan bombalı saldırıya ilişkin son durumu aktardı. Tunç, ''Soruşturma devam ediyor. Diğer teröristin kimlik belirmeme çalışmaları devam ediyor. Olay, çok yönlü bir şekilde araştırılıyor. Terörle mücadeledeki kararlılığımız devam edecek. Adli soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor.'' dedi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saldırıyı lanetleyen Tunç, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor. Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Tunç, "Milletimizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan tüm örgütlerle oluşumlarla terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu tür olaylar kararlılığımıza zerre kadar sekte vurmayacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

"Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna Tunç, "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak." yanıtını verdi.

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