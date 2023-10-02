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Emine Erdoğan’dan su seferberliği çağrısı

Emine Erdoğan’dan su seferberliği çağrısı

Emine Erdoğan, başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili çağrıda bulundu. Erdoğan " İklim krizine karşı “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan su seferberliği çağrısında bulundu. Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği’nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın iş birliği ile ulaşacağız.

Doğanın bereketi Su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. İklim krizine karşı “Suda Sıfır Kayıp” ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım"

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