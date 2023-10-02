BIST 8.495
DOLAR 27,44
EURO 28,88
ALTIN 1.616,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi!

İstanbul'da yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi!

Fatih'te polis ekiplerince yapılan denetimde, müşterilerinden fazla ücret isteyen ve yolcu seçen taksi sürücülerine toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, Eminönü'nden Şişli ve Osmanbey'e gitmek için 400'er lira isteyen 2 sürücüye 4 bin 64'er lira ceza kesildi ve araçları 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne de 4 bin 64 lira ceza uygulanarak, aracı 10 gün süreyle trafikten alındı.

Trafikten men edilen araçlar, çekiciyle kaldırıldı.

Denetimde ayrıca hatalı U dönüşü yapan 2 sürücü ile emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye 436'şar lira, sürüş esnasında cep telefonu kullanan 2 sürücüye de 951'er lira ceza kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'ta ele geçirildi piyasa değeri 400 bin dolar
Isparta'ta ele geçirildi piyasa değeri 400 bin dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü
Karabağ'daki Ermeniler hangi haklara sahip olacak?
Karabağ'daki Ermeniler hangi haklara sahip olacak?
Bolu'da bakımını yaptığı arılar soktu evinde can verdi
Bolu'da bakımını yaptığı arılar soktu evinde can verdi
Ses getiren iddia! Real Madrid, Arda Güler'e verdiği sözü çiğnemek üzere
Ses getiren iddia! Real Madrid, Arda Güler'e verdiği sözü çiğnemek üzere
Avrupa Birliği, Türkiye'den vazgeçmek istemiyor!
Avrupa Birliği, Türkiye'den vazgeçmek istemiyor!
Uzaydan gelen 'kutu' açıldı! Bilim dünyasında yeni kapıları aralayabilir
Uzaydan gelen 'kutu' açıldı! Bilim dünyasında yeni kapıları aralayabilir
Adıyaman'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Adıyaman'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Yunanistan'ın nüfusu azalıyor! Yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi!
Yunanistan'ın nüfusu azalıyor! Yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi!
İzmir'de üzerinden bin 200 lira çıkan dilenci, zabıtayı şaşkına çevirdi: 15 dakikada topladım
İzmir'de üzerinden bin 200 lira çıkan dilenci, zabıtayı şaşkına çevirdi: 15 dakikada topladım
Ordu'nun içli tavası coğrafi işaretle tescillendi
Ordu'nun içli tavası coğrafi işaretle tescillendi
Fethiye'de turist kayboldu! Ekipler bölgede her yerde aranıyor
Fethiye'de turist kayboldu! Ekipler bölgede her yerde aranıyor