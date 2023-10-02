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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. İki lider, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde ele alınacak ana gündem konularını ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

İki lider, görüşmede, kasım ayında Kazakistan'da gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin gündemine gelebilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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