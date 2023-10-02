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Bolu'da bakımını yaptığı arılar soktu evinde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da bakımını yaptığı arılar soktu evinde can verdi

Bolu’da Doğancı köyünde bahçesinde bulunan arı kovalarının bakımını yapan 45 yaşındaki Mustafa Karakaya, şah damarından arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mustafa Karakaya dün öğlen saatlerinde evinin bahçesinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapmak üzere bahçeye gitti.

Bakım esnasında bal arılarının şah damarına yakın bölgeden 3-4 defa sokması sonucu ağır yaralanan Karakaya evine koştu.

Mustafa Karakaya durumu eşine haber vererek sağlık ekiplerinden yarım istemesini söyledi.

Arıya alerjisi olan Mustafa Karakaya olay yerinde boğazının şişmesi sonucu sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan köyde can verdi. 3 çocuk babası olan Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Karakaya’nın cenazesi Doğancı Köyü’nde kılınacak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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