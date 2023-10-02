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Karabağ'daki Ermeniler hangi haklara sahip olacak?

Karabağ'daki Ermeniler hangi haklara sahip olacak?

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Karabağ'daki Ermeni sakinlerin, din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklarını ve dillerini kullanabileceklerini bildirdi. Ermeni sakinlere vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketi uygulanacak, çiftçilere sübvansiyon verilecek

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Cumhurbaşkanlığı İdaresinden, Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonunun detaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, entegrasyon sürecinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde Azerbaycan Anayasası, kanunları ve uluslararası yükümlülükleri esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

Ermeni sakinlerin yaşadığı bölgelerde yönetimin Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla yürütüleceği, sakinlerin de özel temsilciliğin çalışmalarında yer alabileceği, ayrıca bölgede belediyelerin kurulacağı ve seçimlerin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bölgenin asayişinin Azerbaycan İçişleri Bakanlığınca sağlanacağı, Ermeni sakinlerin de Bakanlığa personel olarak alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki fiziki ve sosyal altyapıların (eğitim, sağlık, enerji, gaz, su, yol, iletişim) belirli sürede ülkenin ortalama gösterge seviyesine getirileceği, vergi ve gümrük imtiyazlarını içeren teşvik paketinin uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede Azerbaycan'ın ulusal para birimi manatın kullanımının sağlanacağı, Ermeni çiftçilere sübvansiyon verileceği belirtildi.

Ermeni sakinlerin, kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına sahip olacakları vurgulanan açıklamada, din ve inanç özgürlüğüne de sahip bulunacakları ve dillerini kullanabilecekleri, anıtlarının devlet tarafından korunacağı bildirildi.

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