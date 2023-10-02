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Manchester United-Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag ve Varane konuştu

Manchester United-Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag ve Varane konuştu

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Erik ten Hag, "Bu kaliteyi savunmamız ve doğru sonucu almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında yarın Galatasaray'ı Old Trafford Stadı'nda konuk edecek Manchester United'da, teknik direktör Ten Hag ile futbolcu Raphael Varane, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkındaki emniyet soruşturması devam eden ve bir süre kulüpten uzaklaştırılmasının ardından geçen hafta sonu takımla antrenmanlara dönen Antony hakkında konuşan Hollandalı teknik adam Ten Hag, "Antony ile ilgili durumu değerlendireceğiz. Dün takımla ilk kez çalıştı. Bugün son bir antrenmanımız var. Kadroya alınmasına ilişkin kararı, durumuna göre vereceğiz." dedi.

Kadrodaki oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ten Hag, defans oyuncusu Lisandro Lopez'in ayağından ameliyat olacağını ve üç ay daha sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Takımda sol bek oyuncuların sakatlığı nedeniyle bu bölgede Crystal Palace ile oynadıkları önceki lig maçında olduğu gibi orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı değerlendirebileceğini kaydeden Ten Hag, "Sol bölgede bek oyuncunuz kalmadıysa, önceki maçta yaptığım gibi bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalırsınız." şeklinde konuştu.

 "Galatasaray tehlikeli oyunculara sahip bir takım"

Galatasaray'ın tehlikeli oyunculara sahip bir takım olduğunu vurgulayan Ten Hag, "Galatasaray'ın kalitesinin farkındayız. Bu kalite sadece Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'ye ait değil. Ayrıca Dries Mertens ve Hakim Ziyech gibi önemli oyuncuları da var. Angelino ofansif anlamda takıma çok fazla katkı sağlıyor. Takım olarak kaliteye sahipler. Bu kaliteyi savunmamız ve doğru sonucu almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Altay Bayındır açıklaması

Manchester United'ın sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır'ın ilerleyen dönemlerde forma şansı bulacağını kaydeden 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Altay'la ve Onana, iki çok iyi kalecimiz var. Antrenmanlarda çok iyi performans gösteriyorlar. Zamanı geldiğinde Altay da forma giyecek." açıklamasında bulundu.

Varane: "En iyi takımlarla baş edebileceğimizi düşünüyorum"

Maçla ilgili açıklamalarda bulunan Fransız stoper Varane ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimallerine ilişkin soruya "Bence, bunu başarabiliriz. Zorlu bir organizasyon ama iyi bir anlayışa sahip, kaliteli bir takımız. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, oyunumuzu geliştirmeye ihtiyacımız var. Yine de, en iyi takımlarla baş edebileceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Hücum hattında daha etkili oynamaları gerektiğini söyleyen Varane, "Bu turnuvada, ayrıntılar belirleyici rol oynayabiliyor. Gerçek şu ki, gol yollarında daha etkili olmalıyız. Kazanacak kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada Manchester United'da Martinez'in yanı sıra Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Donny van de Beek ve Jadon Sancho, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Henüz tam iyileşemeyen Sergio Reguilon'un durumunun ise maç öncesi netlik kazacağı öğrenildi.

Manchester United-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

Maçta Slovak hakem düdük çalacak

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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