Kahramanmaraş depremini bilmişti! O bölgeyi uyardı 48 saat içinde deprem olacak!

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen büyük depremi günler önce tahmin eden Frank Hoogerbeets, şimdi de Pakistan için uyardı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremi günler önce bilen ve 'Deprem Kahini' ünvanını alan Frank Hoogerbeets, şimdi de Pakistan için uyardı.

Frank Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

Kendisini "Deprem kâhini" olarak tanıtan Hollandalı Frank Hoogerbeets'in yaptığı "yeni deprem" açıklamaları gündem oldu.Hollanda'da kurucusu olduğu "SSGEOS" isimli araştırma grubu ile çalışmalarını sürdüren Hoogerbeets, 48 saat içinde Pakistan'da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

Ülkede paniğe neden oldu!

SSGEOS tarafından yapılan açıklamada Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacağı öne sürüldü. Şubat ayında tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini önceden "bilen" Hoogerbeets'in açıklamaları Pakistan'da panik ve korku yarattı.