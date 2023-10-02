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Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi

Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi

Yıllar içerisinde nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 geriledi.

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Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) raporuna göre, 2021'de 85 bin 346 olan yeni doğan bebek sayısı yüzde 10,3'lük gerilemeyle 76 bin 541'e düştü.

Ülkede 2022'de hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bin 801 olarak kayıtlara geçerken, 2021'de bu rakam 143 bin 923'tü.

Bir yaşını doldurmadan hayatını kaybeden bebeklerin sayısı ise 2022'de 239 oldu.

Ülkede, 2022'de 43 bin 355 çift evlendi. Evlilik yerine resmi "birlikte yaşama anlaşması" yapmayı tercih edenlerin sayısı 13 bin 157 oldu.

Evlenen çiftlerin sayısı 2022'de, 2021'e göre yüzde 6,4, "birlikte yaşama anlaşması" ile ilişkilerini resmileştiren çiftlerin sayısı yüzde 13,9 arttı.

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