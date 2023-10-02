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HABER /  POLİTİKA

Gazetecilere yeşil pasaport talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Gazetecilere yeşil pasaport talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Basın mensuplarının yurt dışı görevlendirmelerinde yaşadıkları pasaport sorununun çözümü için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

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Gazeteciler mesleklerini engellere takılmadan devam ettirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeşil pasaport talebinde bulundu. 6 gazetecinin imzasıyla hazırlanan dosya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Yeşil Pasaport talebini içeren dosyada, son yıllarda artan vize engeli nedeniyle habercilerin dış ülkelerdeki gelişmeleri yerinde takip etmekte zorlandıkları vurgulandı. Kamu görevlilerinin belirli dereceden itibaren Yeşil Pasaport alma hakkı kazandığına değinilen dosyada, basın-medya sektöründe belirli kriterleri taşıyan habercilerin yurtdışında görev yapmalarının kolaylaştırılması isteniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Tüm sorunlarımızı çözen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere destek olacağına inanıyoruz.” dedi

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