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Borsa İstanbul 8 bin puanı aşarak rekor kırdı

Borsa İstanbul 8 bin puanı aşarak rekor kırdı

Küresel piyasalardan pozitif ayrılan Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi 8 bin 511 puanla psikolojik bir eşiği daha geçti.

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Borsa İstanbul da güne başlangıç, gün ortası ve gün sonu rekorları devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazancıyla günü 8.486,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.511,61 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

En çok kazandıran spor oldu

Bankacılık endeksi yüzde 2,20 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile tekstil, deri oldu.

ABD'de, eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,9'dan 49,8'e revize edildi. Endeks, ağustosta 47,9 değerinde gerçekleşmişti. Ülkede, ISM imalat sanayi PMI ise eylülde 1,4 puan artarak 49 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan imalat sanayi PMI ve ISM imalat sanayi PMI verilerindeki yükselişe karşın hala 50 seviyesinin altında olduğunu ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu belirten analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 58,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

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