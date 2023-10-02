Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Eylül-1 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.