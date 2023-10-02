BIST 8.487
DOLAR 27,47
EURO 28,87
ALTIN 1.618,03
HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Eylül-1 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu
S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu
ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi
ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi
Gazetecilere yeşil pasaport talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Gazetecilere yeşil pasaport talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Galatasaray'ın, Manchester United maçı kamp kadrosu belli oldu!
Galatasaray'ın, Manchester United maçı kamp kadrosu belli oldu!
Düzce'de dalgaların boyu 5 metreye ulaştı!
Düzce'de dalgaların boyu 5 metreye ulaştı!
Marmara Gölü kurudu balıkçı tekneneleri hurdaya çıktı
Marmara Gölü kurudu balıkçı tekneneleri hurdaya çıktı
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına başvurular uzatıldı
2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına başvurular uzatıldı
Manchester United-Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag ve Varane konuştu
Manchester United-Galatasaray maçı öncesi Erik ten Hag ve Varane konuştu
DEAŞ'da canlı bomba eğitimi alan Irak uyruklu kişi yakalandı!
DEAŞ'da canlı bomba eğitimi alan Irak uyruklu kişi yakalandı!
Kahramanmaraş depremini bilmişti! O bölgeyi uyardı 48 saat içinde deprem olacak!
Kahramanmaraş depremini bilmişti! O bölgeyi uyardı 48 saat içinde deprem olacak!
Altının kilogramı geriledi! En fazla işlem yapanlar belli oldu
Altının kilogramı geriledi! En fazla işlem yapanlar belli oldu