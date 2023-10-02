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Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik son dönemde artan eylemlerden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrail Hükümetine sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz." denildi.

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