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Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama

Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama

Ankara'da yaşanan hain terör saldırısıyla ilgili konuşan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, ölünmez. Bana sorarsanız aykırı" dedi.

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Terör örgütünün son hedefi Ankara oldu. Dün TBMM'nin açılış gününde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı eylem düzenlendi. Hafif ticari araçla gelerek saldırıda bulunan teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Olayda yaralanan 2 polisimiz tedavisi sürerken, terörle mücadele büyük bir kararlılıkla devam ediyor.. Halk TV ise yeni bir skandal imza attı.

Teröristin kendini patlamasına anlam veremediğini söyledi

Yaptığı açıklamalarıyla çokça eleştirilen Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısını yorumladı.

Hain saldırıyla ilgili skandal ifadeler kullanan Arslan, bombalı aracı patlatmak varken teröristin kendini patlatmasına anlam veremediğini dile getirdi.

"Hiçbir şey yapamadan ölünmez"

Arslan şu ifadeleri kullandı:

Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış.

"Düz kontak çalıştırıp, bombayı patlatmak varken neden birini öldürerek geliniyor"

Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. 

Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki: düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' dimi?! Nedir yani..

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