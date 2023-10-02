BIST 8.487
DOLAR 27,42
EURO 28,83
ALTIN 1.616,08
HABER /  DÜNYA

Irak'ta yangın faciası: 20 yaralı Türkiye'ye getirildi

Irak'ta yangın faciası: 20 yaralı Türkiye'ye getirildi

Musul kentinde geçtiğimiz günlerde düğün salonunda çıkan yangında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye’ye sevk edildi.

Abone ol

Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralananlardan bazıları, tedavi için Türkiye’ye sevk edildi.

82 yaralıdan 20'si Türkiye'ye getirildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan 82 yaralıdan 20’sinin askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yanının nedeni salonda kullanılan havai fişek

Çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Musul’a bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangının salonda kullanılan havai fişek nedeniyle çıktığı açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama
Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama
Ali Yerlikaya: Terör örgütünün son çırpınışları
Ali Yerlikaya: Terör örgütünün son çırpınışları
BM: Karabağ'da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı
BM: Karabağ'da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı
Bakan Özhaseki: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili şartları gelecek günlerde açıklayacağız
Bakan Özhaseki: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili şartları gelecek günlerde açıklayacağız
Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim karşısında
Depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi ve mühendisi hakim karşısında
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Hiçbir şekilde kabul edilemez
Borsa İstanbul 8 bin puanı aşarak rekor kırdı
Borsa İstanbul 8 bin puanı aşarak rekor kırdı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu
S&P'den dikkat çeken Türkiye raporu
ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi
ABD terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi