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Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 8. hafta fikstürü

Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 8. hafta fikstürü

Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı. İlk 7 maçını da kazanan Fenerbahçe liderliğini, son 6 maçını galibiyete tamamlayan Galatasaray ise zirve takibini sürdürdü.

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Süper Lig'de 7. hafta tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Kayserispor'un Başakşehir'i konuk ettiği müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftayı 5-0'lık Rizespor galibiyetiyle kapatan nFenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Çok sayıda gol kaçırdığı karşılaşmada Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın görünümü

7. hafta sonuçlar:

Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2

Sivasspor-Hatayspor: 0-0

İstanbulspor-Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Pendikspor: 2-1

Galatasaray-Ankaragücü: 2-1

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Fenerbahçe-Rizespor: 5-0

Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Adana Demirspor-Alanyaspor: 4-0

Kayserispor-Başakşehir: 0-0

Puan durumu:

8. haftanın programı:

6 Ekim Cuma

20.00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük

20.00 Adana Demirspor-Trabzonspor

7 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor-Sivasspor

16.00 Ankaragücü-Kayserispor

19.00 Başakşehir-Gaziantep FK

19.00 Antalyaspor-Galatasaray

8 Ekim Pazar

13.30 Rizespor-Samsunspor

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor

19.00 Hatayspor-Konyaspor

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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