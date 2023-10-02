BIST 8.487
DOLAR 27,44
EURO 28,78
ALTIN 1.612,27
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de patlama meydana geldi

İngiltere'de patlama meydana geldi

İngiltere Oxford’da bir atık tesisinin gaz depolarına yıldırım düştü. Tesiste patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

Abone ol

İngiltere’nin Oxfordshire kenti yakınlarındaki Severn Trent Green Power adlı biyogaz tesisine düşen yıldırım sonucu patlama meydana geldi.

Patlama geceyi gündüze çevirirken, bölge sakinleri paniğe kapıldı.

Severn Trent Green Power tarafından yapılan açıklamada, bölgede güvenliğini sağlamak için acil durum hizmetleriyle birlikte çalışıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili daha fazla bilginini kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İngiliz polisi, patlamada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını açıklandı.

Bölge sakinleri Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood'da elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 8. hafta fikstürü
Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 8. hafta fikstürü
Trump mahkemede: Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı
Trump mahkemede: Tüm zamanların en büyük cadı avının devamı
Asya Şampiyonlar Ligi maçında Kasım Süleymani krizi
Asya Şampiyonlar Ligi maçında Kasım Süleymani krizi
Aliyev ve Paşinyan'ın görüşme tarihi belli oldu
Aliyev ve Paşinyan'ın görüşme tarihi belli oldu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den adaylık kararı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den adaylık kararı
Başakşehir deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı
Başakşehir deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzattı!
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzattı!
Irak'ta yangın faciası: 20 yaralı Türkiye'ye getirildi
Irak'ta yangın faciası: 20 yaralı Türkiye'ye getirildi
Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama
Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin skandal açıklama
Ali Yerlikaya: Terör örgütünün son çırpınışları
Ali Yerlikaya: Terör örgütünün son çırpınışları
BM: Karabağ'da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı
BM: Karabağ'da Ermeni sivillere şiddet uygulanmadı
Bakan Özhaseki: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili şartları gelecek günlerde açıklayacağız
Bakan Özhaseki: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili şartları gelecek günlerde açıklayacağız