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MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon! 90 kişi gözaltında...

MİT ve Emniyet'ten PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon! 90 kişi gözaltında...

ŞANLIURFA merkezli 18 ilde MİT ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik 18 ilde operasyon başlatıldı. Şimdiye kadar 90 kişi gözaltına alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şu ana kadar yaklaşık 90 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, MİT'in, söz konusu terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Türkiye içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı.

Emniyet birimleriyle sağlanan koordinasyonun ardından, MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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