Ankara teröristleri kamerada! İşte Ankara'ya geldikleri güzergah! Rojova'dan paramotorla gelmişler
ANKARA'da İçişleri Bakanlığı önündeki saldırı girişimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Teröristlerin Kayseri'de veterineri katlederek gasp ettikleri araçla Ankara'ya geldikleri güzergah belli oldu. Teröristler Plaka Takip Sistemi (PTS) kameralarına yakalandı. İşte teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ve haklarında ortaya çıkan yeni bilgiler...
Meclis'in 2.5 aylık aradan sonra yasama yılı açılışının yapılacağı gün, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kayseri'nin Develi İlçesinde karayolunda seyrederken durdurdukları veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp eden iki terörist, Pazar sabahı 9:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındaki nizamiye girişi önüne geldi.
Araçtan inen teröristlerden biri uzun namlulu silahla ateş açarak nizamiyeye doğru ilerleyip üzerindeki bombaları infilak ettirirken, diğer teröristte bakanlık içine girmeye çalışırken nöbetçi polis memurları tarafından etkisiz hale getirildi.
Teröristler PKK üyesi
Hain saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada bakanlığın içine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edildi. Teröristin 10 yıl önce Mersin'den terör örgütüne katılan ve sözde Özel Kuvvet eğitimi aldığı belirtilen 27 yaşındaki Kaniver Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu, 2018 yılında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.
Cesedi parçalandığı için kimliği belirlenemedi
Hasan Oğuz'la ilgili son istihbari bilgilere göre Suriye'nin Kuzeyindeki Rojava bölgesinde faaliyet gösteriyordu. Teröristin bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Nizamiye girişinde üzerindeki bombayı imha ettiren diğer teröristin ise parçalanması nedeniyle DNA çalışmalarıyla kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.