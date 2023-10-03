Ankara teröristleri kamerada! İşte Ankara'ya geldikleri güzergah! Rojova'dan paramotorla gelmişler

Cesedi parçalandığı için kimliği belirlenemedi

Hasan Oğuz'la ilgili son istihbari bilgilere göre Suriye'nin Kuzeyindeki Rojava bölgesinde faaliyet gösteriyordu. Teröristin bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Nizamiye girişinde üzerindeki bombayı imha ettiren diğer teröristin ise parçalanması nedeniyle DNA çalışmalarıyla kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.