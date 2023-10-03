PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu başlatıldı! Bakan Yerlikaya: 13 bin 440 polisle 466 operasyon var

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, tüm Türkiye'de bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Yerlikaya sabah saat 8:30 itibariyle 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm Türkiye'de bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı" ifadelerini kullandı.

PKK'nın istihbarat yapılanmasına baskın

Bakan Yerlikaya, "BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul , Bursa, Batman , Denizli , Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" mesajını paylaştı.

446 operasyon birden yapılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.