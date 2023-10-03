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İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması: Sürpriz adaylarımız olacak

İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması: Sürpriz adaylarımız olacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise bir kez daha kendi adayları ile seçime gireceklerini vurguladı. Zorlu "Sürpriz adaylarımız olacak. Çalışmalar devam ediyor. Gerek Ankara gerek İstanbul." ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP arasındaki "ittifak düğümü çözülür mü?" sorusu gündemdeyken, İYİ Parti aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir kez daha kendi adayları ile seçime gireceklerine vurgu yaptı.

NTV'de yer alan habere göre Ankara ve İstanbul için aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Zorlu, "Bir komisyon kurulması aşamasındayız. Sürpriz adaylarımız olacak. Çalışmalar devam ediyor. Gerek Ankara gerek İstanbul. Bunlar olgunlaştığında sizlerle paylaşırız. İYİ Parti'nin kendi adayları ile siyasi sıkışmışlığı aşarak yeni bir alternatif sunma hedefi daha büyük heyecana dönecek." dedi.

İl komisyonları, adayları belirlerken, "toplum nezdinde sıkıntılı bir durumu olmayan, toplumun sevdiği, beğendiği, kanaat önderlerinin önerdiği, seçim kazanabilecek veya seçimde yarışabilecek aday" kriterlerini dikkate alacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan ise "bölünmeyeceğiz" mesajı geldi. Öztrak, "Seçimleri kaybedeceğini anlayan iktidarın, bizi bölmesine, yüzde 30’la yüzde 100’ü yönetmesine izin vermeyeceğiz. Tüm büyükşehirleri kazanacağız." dedi.

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