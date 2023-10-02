Sıfır otomobilde yeni dönem! Markalar arasında 'kampanya' yarışı başladı: 180 bin TL'ye varan indirim

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, öyle ki kimi markalar fiyatlarda 180 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunarken 250 bin TL'ye kadar ise 12 ay boyunca faizsiz kredi veriyor. Kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin siparişlerini iptal etmesiyle gelecek aylardaki siparişlerin öne çekildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri bu taleplerin de karşılanmasının ardından sıfır araç satış adetlerinde de düşüşler yaşanabileceğine vurgu yaparak sıfır otoda kampanya yarışının daha da hızlanabileceğine vurgu yapıyor.