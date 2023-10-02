Sıfır otomobilde yeni dönem! Markalar arasında 'kampanya' yarışı başladı: 180 bin TL'ye varan indirim
Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının ardından otomobil satışlarında yeni bir döneme girildi. Kampanya dönemi ile kimi markalar araç alacaklara 180 bin TL'ye kadar indirim geldi.
Korona virüs salgını, kurlardaki hareket ve çip krizi ile fiyatı son iki üç yıldır yükselişe geçen, fırsatçıların müdahalesi ile de fahiş seviyelere çıkan otomotiv piyasasında rüzgar tersine döndü.
Ticaret Bakanlığı'nın peş peşe attığı adımlar sonrası ikinci elde fiyatlarda yüzde 10-15'lik düşüş yaşanırken sıfır tarafta ise bayilerde bulunurluk sıkıntısının da çözülmesiyle birlikte krediye erişimde de yaşanan zorluklarla bir zamanlar her ay düzenli olarak yapılan kampanyalar da geri dönmeye başladı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, öyle ki kimi markalar fiyatlarda 180 bin TL'ye kadar indirim imkanı sunarken 250 bin TL'ye kadar ise 12 ay boyunca faizsiz kredi veriyor. Kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin siparişlerini iptal etmesiyle gelecek aylardaki siparişlerin öne çekildiğine dikkat çeken sektör temsilcileri bu taleplerin de karşılanmasının ardından sıfır araç satış adetlerinde de düşüşler yaşanabileceğine vurgu yaparak sıfır otoda kampanya yarışının daha da hızlanabileceğine vurgu yapıyor.
Birçok marka indirim ve takas kampanyalarına başladı
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise otomotivde indirim ve takas kampanyalarının başladığını belirterek "Birçok marka indirim ve takas kampanyalarına geçen ay başladı. Bence bunun devam edip etmeyeceği arz talep dengesiyle alakalı.